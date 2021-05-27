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Siyaset Türkiye'den Somali açıklaması
Siyaset

Türkiye'den Somali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Somali'deki seçim sürecine ilişkin Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 23:39:00 -
Türkiye'den Somali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Somali'deki seçim sürecine ilişkin Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanmasının memnuniyetle karşılandığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin bu vesileyle dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancını bir kez daha yinelediği kaydedilirken, "Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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