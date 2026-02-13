Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı
Washington'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
azetecilerin S-400'lerin geleceğine ilişkin sorusu üzerine konuşan Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma ihtiyacını hatırlatarak, "Bölgedeki zaten gerginliklerin ve bölgedeki hassasiyetin ve öngörülemezliğin, istikrarsızlığın, herkesin farkında. Yani tüm konuştuklarımızı bölgeye baktığımızda savaş ve çatışmanın hakim olduğu bir bölge.
Dolayısıyla savunmaya ihtiyacınız olduğu bir aşamada, Patriotların verilmediği bir noktada Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurmakla ilgili bekleme şansı yoktu. Dolayısıyla oradaki bir ihtiyaca binaen alınan S-400'lerdi. Dolayısıyla bahane demenin arkasındaki sebep şu, Hindistan da aldı, Yunanistan da aldı, Güney Kıbrıs'ın yönetiminde de vardı.
Dolayısıyla oralarda olmayıp da Türkiye'ye olması bu sadece aslında bir konjonktürel bir reaksiyonun veya tepkinin sonucu olarak da değerlendirilebilirdi. Dolayısıyla burada bugün çok daha farklı bir atmosfer var, çok daha pozitif bir ilişki var iki devlet başkanı arasında ve hükümetler arasında bunu gene de bırakabiliriz.
Yani S-400'lerle ilgili de zaten her iki hükümet birlikte çalışıyorlar. Kongre de bunun farkında. Bu konunun nasıl çözülebileceğiyle alakalı. Zaten ilgili bakanlıklarımız da bu konuyu çalışıyor. Yani şimdi bize söylenilen konu da şu. Zaten bu Türkiye'de de tüm kamuoyuna da ifade edilmiş durumda.
Bu bir defa konulduktan sonra teknik bir konuya dönüşüyor. Bizim söylediğimiz bu siyasi bir konuydu. Yani siyaseten konulmuş bir konu ama bu yaptırımları koyduğunuz andan itibaren teknik bir boyuta dönüşüyor. Ben bunları kaldırabilmem için bir husus var S-400'le ilgili bunu nasıl çözeceğimiz ile alakalı" dedi.
Çözüm arayışının sürdüğünü belirten Oktay, "Bu konuda da şu anda ciddi görüşmeler yapılıyor zaten. İlgili taraflarla da ümit ediyoruz. Burada uygun bir çözüm bulunacak. Bu güvenlik kaygısı olayı da zaten geride kalacak. Biz aslında bunları geride bırakalım, bunun ötesine geçelim istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
