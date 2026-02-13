  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz! Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede... Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti! Türklerden altına hücum: Talep yüzde 160 arttı! Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar Bakan Ersoy'dan Batman'a kültür hamlesi: 3 yeni kütüphane daha... Antalya’da yağış rekoru! 40 günde bir yıllık yağmur yağdı Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Washington'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

azetecilerin S-400'lerin geleceğine ilişkin sorusu üzerine konuşan Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma ihtiyacını hatırlatarak, "Bölgedeki zaten gerginliklerin ve bölgedeki hassasiyetin ve öngörülemezliğin, istikrarsızlığın, herkesin farkında. Yani tüm konuştuklarımızı bölgeye baktığımızda savaş ve çatışmanın hakim olduğu bir bölge.

#2
Foto - Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Dolayısıyla savunmaya ihtiyacınız olduğu bir aşamada, Patriotların verilmediği bir noktada Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurmakla ilgili bekleme şansı yoktu. Dolayısıyla oradaki bir ihtiyaca binaen alınan S-400'lerdi. Dolayısıyla bahane demenin arkasındaki sebep şu, Hindistan da aldı, Yunanistan da aldı, Güney Kıbrıs'ın yönetiminde de vardı.

#3
Foto - Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Dolayısıyla oralarda olmayıp da Türkiye'ye olması bu sadece aslında bir konjonktürel bir reaksiyonun veya tepkinin sonucu olarak da değerlendirilebilirdi. Dolayısıyla burada bugün çok daha farklı bir atmosfer var, çok daha pozitif bir ilişki var iki devlet başkanı arasında ve hükümetler arasında bunu gene de bırakabiliriz.

#4
Foto - Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Yani S-400'lerle ilgili de zaten her iki hükümet birlikte çalışıyorlar. Kongre de bunun farkında. Bu konunun nasıl çözülebileceğiyle alakalı. Zaten ilgili bakanlıklarımız da bu konuyu çalışıyor. Yani şimdi bize söylenilen konu da şu. Zaten bu Türkiye'de de tüm kamuoyuna da ifade edilmiş durumda.

#5
Foto - Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Bu bir defa konulduktan sonra teknik bir konuya dönüşüyor. Bizim söylediğimiz bu siyasi bir konuydu. Yani siyaseten konulmuş bir konu ama bu yaptırımları koyduğunuz andan itibaren teknik bir boyuta dönüşüyor. Ben bunları kaldırabilmem için bir husus var S-400'le ilgili bunu nasıl çözeceğimiz ile alakalı" dedi.

#6
Foto - Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı

Çözüm arayışının sürdüğünü belirten Oktay, "Bu konuda da şu anda ciddi görüşmeler yapılıyor zaten. İlgili taraflarla da ümit ediyoruz. Burada uygun bir çözüm bulunacak. Bu güvenlik kaygısı olayı da zaten geride kalacak. Biz aslında bunları geride bırakalım, bunun ötesine geçelim istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğl..
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerind..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...
Gündem

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

26 Şubat’ta 72 yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Erdoğan’ın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23