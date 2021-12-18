Türkiye'den SİHA satın almışlardı... Göreve başladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Servisinde göreve başlayan Bayraktar TB2’leri yerinde inceledi. Kırgızistan’a ait Bayraktar TB2’ler Celal-Abad Havalimanı’nda konuşlu bulunuyor.

Caparov’a ziyareti sırasında Bayraktar’lar hakkında bilgi verildi, aynı zamanda bir gösteri uçuşu da icra edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Bayraktar TB2’lerin tamamen bütçeden ayrılan fonlarla alındığı ve ülkenin savunması, güvenliği ve sınırların korunmasında kullanılacağı vurgulandı.

MAM-L ve CATS detayları

Kırgızistan TB2’lerinde hem Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatları hem de ASELSAN tarafından geliştirilen CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi’nin yer aldığı görüldü.

Kırgız Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev tarafından paylaşılan bilgilere göre Kırgızistan, toplamda 300 milyon Kırgızistan Somu (33.4 milyon $) değerinde askeri ekipman alımı gerçekleştirmişti.

CATS sistemi, şu ana kadar 5 ülkeye de ihraç edildi. Yurt dışına ihraç edilen CATS sistemleri, Bayraktar TB2 SİHA platformları tarafından kullanılıyorlar.

SavunmaSanayiST