Türkiye’den SİHA almamız neden sorun?

Euronews’e konuşan Aliyev, “Evet, Türkiye’den silah alıyoruz, ancak sadece onlardan almıyoruz. Başlıca silah tedarikçimiz Türkiye değil. Bunu herkes biliyor. Bu nedenle Türkiye’den, askeri insansız hava araçları (İHA) da dahil modern silah almamız kimse için sorun olmamalı. Bu, neden sorun ediliyor ki? Zira Ermenistan bir çok yerden ücretsiz silah alıyor. Biz ise parasını ödeyerek alıyoruz” diye konuştu.



Türkiye’nin Karabağ’daki krize hiçbir şekilde dahli olmadığını ifade eden Aliyev, ateşkes konusunda da, “Bizim hedefimiz toprak bütünlüğümüzü yeniden tahsis etmek. Ermeniler işgal bölgelerinden çekilmeye yönelik bir tarih versin. Bu tarih arabulucu devletler tarafından da onaylandıktan sonra ateşkes görüşülebilir” dedi.