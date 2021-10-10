Türkiye'den SİHA almak için harekete geçtiler

Africa Intelligence’ın haberine göre Ruanda, Türkiye’den en az iki set (toplamda 12 adet) Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek istiyor. Ruanda, Şubat 2021’de Türkiye’den 15.9 milyon dolarlık savunma ihracatına imza atmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta ile 7 Eylül’de Ankara’da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.

Bakan Çavuşoğlu yakın gelecekte Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’nin Türkiye’ye yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğini de kaydetmişti. Türkiye’nin Ruanda’daki yatırımları 400 milyon dolar seviyesinde ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 81 milyon dolar civarındaydı.

Ruanda’nın Mozambik’teki operasyonları

Ruanda, yaklaşık 1.000 askerlik bir güçle Mozambik’teki terörle mücadele operasyonlarına halihazırda destek sağlıyor.

Mozambik’in stratejik açıdan önemli ve doğalgaz zengini Cabo Delgado eyaletindeki Mocimboa da Praia Limanı’nı Eş-Şebab terör örgütü ele geçirmiş ve bunun üzerine Ruanda ordusu Mozambik’e girerek Eş-Şebab örgütünü bölgeden çıkarma çalışmalarına başlamıştı.

Terör örgütü mensupları son dört yıl içerisinde Mozambik’in kuzeyinde bulunan Cabo Delgado eyaletinin beş ilçesinin büyük çoğunluğunun kontrolünü ele almıştı. Bugüne kadar çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3.100’ü aştığı ve 820.000’den fazla insanın göç etmek zorunda kaldığı iddia ediliyor.

Mart ayında ise terör örgütü mensupları Palma şehrinde saldırmıştı. Şehir, son derece zengin doğalgaz yataklarına sahip. Fransız enerji devi Total’in bu bölgede 20 milyar dolarlık yatırımı bulunuyordu ve bu bölge şirketin Afrika’daki en büyük ikinci sahası olacaktı. Total, saldırıların ardından bölgedeki çalışmalarına son vermek zorunda kalmıştı.

Mozambik ordusu ise saldırılara karşılık verememiş ve dış güçlerden yardım talep etmişti. Ruanda ise yardım çağrılarının ardından ülkeye asker sevk etme kararı almıştı. Diplomatik kaynaklara göre ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkeler Ruanda’ya bu konuda destek çıktı.

Ruanda ise askerlerinin ne kadar gerekirse o kadar Mozambik’te kalacağını belirtiyor. Ruanda ordusunun amacı Palma şehrinin etrafında bir güvenli bölge oluşturmak ve yakındaki gaz sahalarını korumak. Bu bölgenin tesis edilmesinin ardından Total’in bölgeye geri dönmesi umuluyor.

İşte bu noktada Ruanda ordusunun Türkiye’den tedarik ettiği S/İHA’lar ile terör gruplarıyla mücadelesini kolaylaştırmayı umduğu düşünülüyor. Cabo Delgado bölgesinde bulunan ve değeri yaklaşık 60 milyar doları bulan gaz projeleri bölge ülkeleri ve dış güçlerin iştahını kabartıyor.

Mozambik ve Ruandalı güvenlik güçleri, Ağustos ayında yaptıkları bir açıklamada bölgede bulunan ve son derece kritik öneme sahip bir liman kenti olan Mocimboa da Praia’nın teröristlerden temizlendiğini duyurmuştu.,

Bayraktar TB2 SİHA ihracatları

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ‘nın son ihracat durağı Türkmenistan olmuştu.

Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan bir açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA ihracatıyla ilgili olarak 10’dan fazla ülke ile sözleşme imzalandığı bilgisine yer verilmişti. Selçuk Bayraktar, ‘talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz’ ifadesini kullanmıştı.

Bayraktar TB2 SİHA, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya ve Azerbaycan’a ihraç edildi. Öte yandan; Letonya, Fas ve Macaristan’ın da Bayraktar TB2 ile yakından ilgilendiği biliniyor. Irak ise Bayraktar TB2 tedariki konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu ülkelerin, Selçuk Bayraktar’ın bahsini geçirdiği 10 ülke arasına girmiş olma ihtimalleri yüksek.

Ayrıca Baykar Savunma, şu ana kadar 200’den fazla Bayraktar TB2’nin üretimini tamamladı. Üretilen İHA’ların önemli bir kısmı, Türk güvenlik birimlerine hizmet ediyor. Ancak Türk güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Baykar Savunma, son bir-iki yıldır ihracata ağırlık vermiş durumda.

SavunmaSanayiST