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Gündem Türkiye'den SİHA alan ve İsrail'e yaptırım uygulayan ülke cezalandırılacak
Gündem

Türkiye'den SİHA alan ve İsrail'e yaptırım uygulayan ülke cezalandırılacak

Yeniakit Publisher
2024-06-06 16:54:00 - 2024-06-06 16:55:33
Türkiye'den SİHA alan ve İsrail'e yaptırım uygulayan ülke cezalandırılacak

Türkiye'den SİHA alan ve hemen ardından İsrailli vatandaşların ülkeye girişini yasaklayan Maldivler'e karşı küstah bir hamleye hazırlanılıyor.

ABD'nin İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan Maldivler'e karşı bir hamlede bulunma arayışında olduğu bildirildi.

ABD'li vekiller, İsraillilerin ülkeye girişini yasaklayan Maldivler'i cezalandırmak için bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Axios'a göre yasa tasarısı İsrail yanlısı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Josh Gottheimer tarafından hazırlanıyor. Tasarı, ABD'nin Maldivler'e yapacağı yardımı İsrailli pasaport sahiplerinin ülkeye girişine izin verme şartına bağlıyor.

Maldivler İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak Maldivler İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail pasaportlarına yasak getireceğini duyurmuştu.
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Buna karşılık İsrail Dışişleri Bakanlığı, çifte vatandaşlığı olanlar da dahil olmak üzere vatandaşlarına Maldivler'e seyahat etmemelerini tavsiye etmişti.

İsrail ve Maldivler arasında 1974'ten bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor, ancak İsrailliler 1990'ların başında İsrail turizmine yönelik yasağın kaldırılmasından bu yana ada ülkesini ziyaret edebiliyor.

Maldivler Turizm Bakanlığı'na göre bu yılın ilk üç ayında ülkeyi 528 İsrailli ziyaret etti. 2023'ün ilk çeyreğinde bu sayı 4 bin 644 kişiydi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre Maldivler, 2018'den bu yana ABD'den 36 milyon dolar dış yardım almıştı.

Türkiye'den SİHA almışlardı

BAYKAR tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’nın yeni kullanıcısı, Maldivler olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Mafar Uluslararası Havalimanı’nda, Bayraktar TB2 SİHA’ların Maldivler Hava Kuvvetleri envanterine girişi sebebiyle tören düzenlemişti.

Kaynak: Mepanews

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