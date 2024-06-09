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Dünya Türkiye'den SİHA alan Polonya için tehdit: Emekli subay Canlı yayın sırasında ülkeyi yok ederiz dedi! Görülmemiş olay
Dünya

Türkiye'den SİHA alan Polonya için tehdit: Emekli subay Canlı yayın sırasında ülkeyi yok ederiz dedi! Görülmemiş olay

Yeniakit Publisher
2024-06-09 01:06:00 - 2024-06-09 01:08:06
Türkiye'den SİHA alan Polonya için tehdit: Emekli subay Canlı yayın sırasında ülkeyi yok ederiz dedi! Görülmemiş olay

Türkiye'deki SİHA'ları satın alan Polonya'ya şok tehdit “Russia 1” kanalındaki programda konuşan emekli deniz subayı Konstantin Sivkov, “10-15 dakikada Polonya’nın ortadan kaldırılabileceğini” öne sürdü.

“Russia 1” kanalındaki programda konuşan Rus askeri uzmanı ve emekli deniz subayı Konstantin Sivkov, “10-15 dakikada Polonya’nın ortadan kaldırılabileceğini” öne sürdü. Sivkov, şunları söyledi:

“Polonya’ya bakalım. Bu, küçük bir nükleer savaş tiyatrosu olabilecek en gerçekçi aday. Orada 20 büyük şehir var mı? Sanmıyorum. Her şehre iki nükleer füze tahsis edersek, bu sadece 30-40 füze demektir. 10 ila 15 dakika içinde hem Polonya hem de halkı ortadan kalkacak. Lehçe de… Avrupalılar bunu anlamalı. Avrupalıları yaptıkları şeyi düşünmeye çağırıyorum.”

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TÜRKİYE KORİDORU

Bu arada NATO’nun, Rusya ile kapsamlı çatışma durumunda ABD birliklerini Avrupa cephelerine gönderme planları hazırladığı ortaya çıktı. “Telegraph” gazetesinin haberine göre, askerleri Orta Avrupa’ya hızla yönlendirmek için yeni “kara koridorları” oluşturulurken, NATO güçleri de, Ukrayna’daki savaşın daha batıya doğru ilerlemesi halinde anında harekete geçebilecek.
Gazeteye konuşan yetkililer, planların Rus bombardımanı durumunda, birliklerin İtalya, Yunanistan ve Türkiye’deki koridorlar üzerinden Balkanlara ya da İskandinavya üzerinden Rusya’nın kuzey sınırına doğru ilerlemesine izin veren olasılıkları içerdiğini söyledi. Yunanistan ve Türkiye’nin, Romanya ve Ukrayna’nın güney kıyılarına doğru erişim sağlayabileceği öne sürüldü.

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