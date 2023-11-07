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Teknoloji Türkiye'den SİHA alan birçok ülke bunu da alacak: ASELSAN yabancılardan çok daha yüksek nitelikte kamera yaptı
Teknoloji

Türkiye'den SİHA alan birçok ülke bunu da alacak: ASELSAN yabancılardan çok daha yüksek nitelikte kamera yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 18:01:00 - 2023-11-07 18:21:53
Türkiye'den SİHA alan birçok ülke bunu da alacak: ASELSAN yabancılardan çok daha yüksek nitelikte kamera yaptı

Türkiye'den SİHA satın alan birçok ülke ülkemizin kapısını çalarken Türkiye'nin milli insansız SiHA'larını geliştiren Baykar ile Aselsan birlikte adım atmıştı. SİHA'larımızda, çok yüksek teknolojiye sahip elektro-optik sistemler kullanıyoruz Aselsan'dan yeni adım geldi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN tarafından yeni geliştirilen kamera konusunda önemli açıklamalarda bulundu

Sistemi teslim aldıklarını belirten Bayraktar, testlerin başladığını ve yerli kameranın niteliklerinin yabancı rakiplerine göre çok daha üstün olduğunu söyledi.

Ambargo gelmişti

Azerbaycan tarafından kullanılan TB2 BAYRAKTAR İHA sisteminde Kanada imalatı kameraların bulunması diplomatik bir krizi da getirmişti. Kazada, Karabağ Savaşı ile birlikte hem Azerbaycan hem de Türkiye’ye ambargo uygulamaya başlamış, kamera sevkiyatını durdurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine Baykar, ASELSAN ile işbirliğine giderek kamera sistemlerinin geliştirilmesi için adım atmıştı.

Gelişmeleri değerlendiren Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

“SİHA’larımızda, çok yüksek teknolojiye sahip elektro-optik sistemler kullanıyoruz. Bir aralar bu kameralar gündeme gelmişti, ambargo konulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ASELSAN geçtiğimiz hafta, yabancısından çok daha yüksek bir nitelikte çalışan elektro-optik geliştirdi. Testlerini yaptık. Yakın zamanda o da kullanıma girecek.

ASELSAN’daki yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum

tolgaozbek aktardı: Ben ASELSAN’daki yol arkadaşlarımızı bir kere daha tebrik etmek istiyorum çünkü onların başarısı, bir anlamda o yabancı tedarikçinin de başarısızlığı oldu. Onlar da ciddi finansal sıkıntı içerisindeler”

ASELFLIR-500, İnsansız Hava Araçları (İHA), Helikopterler ve Uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi konumunda.

ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Görüş Kamerası, Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera, Lazer Hedef İşaretleme Birimi, Lazer Mesafe Ölçme Birimi, Lazer Nokta Takibi ve Lazer Noktalama bulunuyor.

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