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Gündem Türkiye'den sert açıklama: Provokasyonu bırakmalılar
Gündem

Türkiye'den sert açıklama: Provokasyonu bırakmalılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:40:00 - 2021-01-22 18:01:41
Türkiye'den sert açıklama: Provokasyonu bırakmalılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini biliyoruz. Üyelik süreci müzakerelerinin öldürülmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

"Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz. Türkiye pozitif yaklaşan herkesle ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye-AB ilişkileri için atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan bu tür açıklamaları artık bitirmeli. Yunanistan provokatif açıklamaları bıraksın bunlar talihsiz sözleri. Bu açıklamaların hiçbir hükmü yok

Bugünkü ve dünkü yaptığımız görüşmelerde Yunanistan'la istikşafı görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz bunu ele aldık. Tüm müzakerelerde AB gözlemci olarak katılmıştı, bu toplantılara katılmalarında da sakınca yok.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

teoman

Avrupa Birliği adına çok şeyimizi kaybettik. Onlar bizi kabul etmez. Oyle görünüyor ki biz onlar gibi olmaya basladik
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