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Türkiye'den S. Arabistan'a Kaşıkçı cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Başsavcının Cemal Kaşıkçı açıklamalarını tatmin edici bulmadığını belirterek 'Bu şahsın nasıl öldürüleceği önceden belliydi. Kaşıkçı'nın cesedi nerede ortada cevap yok' dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:41
Türkiye'den S. Arabistan'a Kaşıkçı cevabı

Suudi Arabistan Savcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine karıştığı belirtilen 11 zanlının 5'inin idamını istemiş, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak konsolosluktan çıkarıldığını itiraf etmişti. Suudi Arabistan'an gelen açıklamaya Türkiye'den ilk cevap Dışişleri bakanı mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu açıklamanın bazı kısımlarını tatmin edici bulmadığını vurgulayarak şunları söyledi;

"Suudi Başsavcı'nın açıklamasından önce Suudi Dışişleri Bakanı beni aradı, yaklaşık yarım saat sonra başsavcının yapacağı açıklamayı bana bildirdi. Şu anda 11 kişinin tutuklu olduğunu biliyoruz. 5'i hakkında idam istemi var.O beş kişinin Türkiye kanunlarına göre yargılanması gerekiyor.

Açıklamalar tatmin edici değil

Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım. Bu şahsın ülkelerine geri götürmelerine direndiği için öldürüldüğü söyleniyor ama bu cinayet önceden planlanmıştır. Cesedin öldürüldükten parçalandığını söyleniliyor. Bu anlık bir şey değil o cesedin parçalanması için kişiler ve cihazlar getirilmiştir.

Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bu konuda henüz cevap yok. Biz bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası camiayla işbirliği yapacağız​."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:41
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. cemal kaşıkçı

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