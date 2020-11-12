Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması! ‘Teklifimiz geçerlidir’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Akar, ‘’Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaaetlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Akar, Libya konusu ile ilgili ise, "Libya halkının haklı davasını desteklemekteyiz. Amacımız 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar FETÖ ile mücadele ile ilgili ise şunları söyledi:

15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir.

15 Temmuz'dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir.

Bakan Akar'dan Karabağ yorumu

Bakan Akar, Karabağ'daki ateşkes ile ilgili, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır." dedi.

S-400 açıklaması

Bakan Akar, S-400 Hava Savunma sistemi ile ilgili olarak, "Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır." diye konuştu.