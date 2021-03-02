  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den S-400 çağrısı: Güvenlik kaygılarını giderecek bir mekanizmanın kurulabileceğine inanıyoruz
Gündem

Türkiye'den S-400 çağrısı: Güvenlik kaygılarını giderecek bir mekanizmanın kurulabileceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin dış politikası ve S-400 konusuna yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu. S-400 meselesine bir günde karar verilmediğine dikkat çeken İbrahim Kalın, "Bu karardan geri adım atmak söz konusu değil. Bir teklif yaptık, bu teklifimiz yineliyoruz. Orada bir mesafe alabileceğimize de inanıyoruz. Bu mümkün." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 10:23:00 -
Türkiye'den S-400 çağrısı: Güvenlik kaygılarını giderecek bir mekanizmanın kurulabileceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin dış politikası dahil, S-400 hava savunma sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. S-400'lerin F-35 ve NATO sistemine bir risk teşkil edip etmediğinin incelenmesi üzerine bir mekanizma kurulması teklifini yenilediklerini belirten Kalın, "Bir mesafe alabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Sabah'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemdeki gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

Türkiye'nin stratejik önemi azalmaz

(Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri) Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun bir tarihi var. Bu tarihi süreç içinde pek çok iniş çıkış yaşandı. Farklı yönetimler işbaşına geldiği zaman dönem dönem ilişkilerimizin çok iyi, verimli olduğu zamanlar da yaşadık; gerilimlerin olduğu dönemlerden de geçtik. Fakat değişmeyen bir şey varsa o da Türkiye'nin bölgedeki stratejik öneminin hiçbir zaman azalmadığıdır.

Türkiye ile yakın çalışmak isteyecekler

Biden yönetimi, uluslararası kurum ve kuruluşları güçlendirmeyi hedefleyen bir dış politika perspektifine sahip olduklarını ifade ediyor. Bu çerçevede hem Transatlantik ittifakı ve NATO'yu hem de diğer ittifak sistemlerini güçlendirici mahiyette adımlar atacaklarını söylüyorlar. Paris İklim Anlaşmasına geri dönmeleri, DSÖ'ye geri dönmeleri, Filistin'e kesilen yardımları devam ettirmeleri, Müslüman yasağı diye bilinen vize yasağını kaldırmaları... Türkiye'yi de bu perspektiften değerlendirdiklerini biliyoruz. Kendi mevkidaşımla yaptığım görüşmede bu izlenimi edindim. Dolayısıyla burada Türkiye'nin stratejik önemi açısından bakıldığında bölgedeki gelişmeler, Irak, Suriye, Karabağ, Doğu Akdeniz ve diğer konulara baktığımız zaman Türkiye ile yakın çalışmak isteyeceklerdir. Bu genel stratejik çerçevede çok fazla bir sorun görmüyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakanlık açıkladı! Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
Gündem

Bakanlık açıkladı! Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı, vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel..
Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?
Gündem

Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme ile ilgili açıklamalarından sonra hangi illerde restoran ve kafelerin açıla..
Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!
Gündem

Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay