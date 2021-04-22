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Gündem Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay
Gündem

Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay

Geçtiğmiz günlerde Rus kanalı yeni bir İHA'yı tanıttığı haberinde Bayraktar TB2'yi animasyonla imha etmişti. Roketsan MAM-T füzesinin tanıtımını yaptığı animasyonda Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i imha etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:52:00 -

Rusya’nın devlet televizyonu Rossiya 1, geçtiğimiz günlerde, 'Lantset' adlı kamikaze drone'unun tanıtım haberinde, hedef olarak Türk SİHA'larını hedef göstermişti.

Rossiya 1'in Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA sattığı kaydedilmişti.

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus askeri unsurlarını yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi.

Roketsan'dan gönderme

Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'ın Twitter hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T ile Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaşıldı.

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