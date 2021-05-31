Türkiye'den Rusya'ya flaş SİHA cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada, gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, gündemdeki konularla alakalı görüş verdi. Aynı toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da aynı sorulara yanıt verdi.

Neler konuşuldu?

Çavuşoğlu, Biden yönetimi ile yapılan ilk resmi görüşmeden S-400 meselesine, Suriye'deki seçimlerden Rusya ile aramızdaki İHA krizine, Mısır ile normalleşme adımlarından İsrail'in Filistin saldırılarına ve sözünü tutmayan AB ile ilişkilerde yaşanan krizlere kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya SİHA cevabı

S-400 sistemlerinin tüm kontrolünün Türkiye'de olacağını belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya SİHA satmamızdan dolayı yaptığı açıklamalara şu cevabı verdi:

"Biz Rusya dahil hiçbir ülkeye "neden silah satıyorsun" demedik. Ukrayna ile anlaşmalarımız yıllar önce yapıldı, yeni değil ki! İyi bir ürün üretiyorsunuz. ABD değiliz ki şartlar öne sürelim. Bir ürünü satarken de Dışişleri Bakanlığından görüş alınıyor ve biz onları zaten değerlendiriyoruz. Uygun görüş vermediğimiz istisnalar oluyor. Herhangi bir ülke drone alacak, alabilir ve şirketlerimiz bunu satabilir. Rusya'nın buna alınmaması lazım. Bu bir ticaret."

BAE'den olumlu mesajlar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme talebine olumlu yanıt verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Mısır'la artan normalleşme adımlarını değinerek, BAE'nin de farklı kanallardan Türkiye'ye olumlu mesajlar gönderdiğini söyledi.