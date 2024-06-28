Türkiye'den rekor diyerek duyurdu: GÖKBEY helikopterinde kullanılacak yerli motor rekor güce ulaştı

TEI-TS1400’ün test çalışmalarında EASA CS-E 740 dayanıklılık testlerine uygun olarak 6’şar saatlik yıpratma testi yapıldı. Bu test peş peşe 15 kez başarıyla tamamlandı. Son olarak yıpranmış motorla acil iniş senaryosu durumunda tek motorun verebileceği maksimum güç test edildi. Yıpratılmış motor yüksek performans göstererek 1740 BG güç seviyesine ulaştı. Aynı testin ikinci tekrarında da aynı başarıyı gösterdi.

TEI-TS1400 motoru GÖKBEY Helikopteri’nde kullanılacak. Kalkış gücünü olarak 1400 shp ve 30 sn tek motor gücü olarak 1660 shp güce sahip olması için tasarlandı. Testlerde bu değerlerin üzerine çıkıldı. TEI-TS1400 motoru, 20.000 ft servis yüksekliği ve 23.000 RP çıkış şaft hızı değerleri sunuyor.

TEI-TS1400 motoru, bu test ile birlikte GÖKBEY Helikopteri’nin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini kanıtladı. GÖKBEY Helikopteri, 22 Nisan 2023 tarihindeki test uçuşunda TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

TEI-TS1400 Özellikleri

Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp

30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp

Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)

Servis Yüksekliği: 20.000 ft

Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm

Motor Kontrolü: Yedekli Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)

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