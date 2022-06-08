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Aktüel Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı
Aktüel

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 23:01:00 - 2022-06-08 23:01:42
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yayımlanan mesajda, “Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nde bugün (8 Haziran) bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucunda 22 kişinin vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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