Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yayımlanan mesajda, “Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nde bugün (8 Haziran) bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucunda 22 kişinin vefat ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.