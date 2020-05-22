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Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı: - "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:19:36 -
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye, Pakistan hükümeti ve halkına, Karaçi'de havalimanı yakınlarındaki yerleşim bölgesinde düşen uçakta yaşamını yitirenler dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Uluslararası Havayollarına ait bir yolcu uçağının, Karaçi'de havalimanı yakınlarında bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları Sözcüsü Abdul Sattar, Airbus A-320 model uçağın 90 yolcusuyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğünü açıklamıştı.


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