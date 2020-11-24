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Gündem Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun
Gündem

Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun

Yunanistan tarafından bugün yapılan açıklamalara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB’yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:54:00 -
Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkâr dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde Ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımları maalesef karşılık bulmamıştır. Hal böyleyken, Yunanistan’ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri “provokatif”, hatta “yasadışı” olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir.

Türkiye diyalog çağrılarını her daim sürdürmüştür ve sürdürecektir. Yunanistan tehdit diliyle ve AB’yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır.

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Yorumlar

Ha ha ha.

Dış işleri anlamış ama hâlâ diyalog davetine devam ediyor. Yunan bizimle anlaşma masasına oturmaz. Diyalog kurmaz. Yunan'ın bize tahammülü yok ki yüzyüze gelip, aynı masaya oturup, görüşsünler. İstemiyorlar işte. Aracı ülke kullanırlar ama bizimle görüşmezler. 50 değil 150 yıl geçse Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için de anlaşmaya yanaşmazlar. Diyalog çağrıları yapmayın işte. Bu anlaşmazlık Navtex'lerle devam eder.
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hizipsavar

ab adil ve doğru değil değilse zaten bitmiştir. yunan çocuklarına karı gibi ağlamayın uluslararası hukuk var. sen akdenize en uzun kıyısı olan ülkeye kimsinden oraya girme buraya girme dersin. ilkokul çocuğu gibi al misketlerini git ikide bir ABini çağırma.
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