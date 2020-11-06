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Aktüel Türkiye'den, Orta Amerika'da etkili olan Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı
Aktüel

Türkiye'den, Orta Amerika'da etkili olan Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:53:16 -
Türkiye'den, Orta Amerika'da etkili olan Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika'da meydana gelen Eta Kasırgası'nda yaşanan can kaybı için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orta Amerika bölgesini etkisi altına alan Eta Kasırgası'nın, Guatemala, Honduras, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Belize’de can kaybı ve maddi hasara yol açtığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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