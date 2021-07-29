Türkiye'den o ülkeye MEMATT ihracatı

ASFAT ve özel sektör iş birliği ile AR-GE aşamasından tasarım, prototip üretimi, seri üretim ve sertifikasyon aşamaları sadece 14 ay gibi kısa sürede tamamlanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı’nın (MEMATT) üretimi yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine hazır hale getirilmişti. TSK’nın hizmetine sunulan ve ardından Azerbaycan’a da teslimatları gerçekleştirilen MEMATT, Burkina Faso’ya ihraç edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz ASFAT’ın ürettiği Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Azerbaycan’ın ardından şimdi de Burkina Faso’ya ihraç ediliyor. Böylece ASFAT bölgeye ilk savunma sanayi ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Burkina Faso halkına hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

ASFAT tarafından yapılan açıklamada ise 4 adet MEMATT ihraç edileceği belirtilerek, "ASFAT olarak 4 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı’nın satışı ile bölgeye ilk savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdik. Milli ekonomi ve savunma sanayine katkılarımız artarak devam edecek" denildi.

Proje ile ilgili bir diğer önemli nokta ise sertifikasyon kabiliyetinin tamamen milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi. Proje içerisinde Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM), teçhizatı sertifiye etme kabiliyetini kazandı ve teçhizat MAFAM tarafından sertifiye edildi. Milli bir kuruluşumuz olan MAFAM proje sayesinde uluslararası sertifikasyon kabiliyetine sahip bir kuruluş haline geldi.

ASFAT üçüncü kafile MEMATT İKA’yı Azerbaycan’a teslim etti

Millî Savunma Bakanlığı bağlısı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın Azerbaycan’a ihracı sürüyor. MSB tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre, 5 araçtan oluşan üçüncü kafile teslimat da tamamlandı.

Şubat 2021’de gerçekleştirilen ilk kafile teslimatında 2 araç, 5 Mayıs 2021’de yapılan ikinci kafile teslimatında 5 araç ve son olarak 26 Mayıs 2021’de yapılan 5 adetlik üçüncü kafile teslimatla birlikte Azerbaycan envanterindeki toplam MEMATT aracı sayısı 12’ye ulaştı. Proje kapsamında Azerbaycan’a 20 adet insansız mayın temizleme teçhizatı MEMATT teslim edilecek.

ASFAT Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı

ASFAT Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı uzaktan kumandalı, zincirli veya parçalayıcı aparat kullanabilen hafif sınıf bir teçhizattır. Özgün bir tasarımla geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar her tür arazide başarı ile görev yapacak kabiliyettedir. Son teknolojik gelişmeler ışığında tasarlanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı ve her tür araçla kolay taşınabilirlik açısından dünyadaki diğer emsallerine göre üstün özelliklere sahiptir.