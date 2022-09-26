Türkiye'den Nijerya’ya SONGAR İHA teslimatı

ASİSGUARD SONGAR silahlı döner kanatlı İHA sisteminin SAHA EXPO-2021 fuarında ihracatına yönelik bir Afrika ülkesi ile sözleşme imzalanmıştı. SONGAR silahlı dron sisteminin Nijerya’ya yakın zamanda teslimatını yapacaklarını açıklayan Barış Düzgün, bir Asya ülkesiyle de görüşmenin son aşamada olduğunu ve 15’ten fazla sistem siparişi için çalıştıklarını, başka ülkelerle birlikte SONGAR ihracatının 30 adetin üzerine çıkabileceğini bildirmişti.

Twitter’da BayGunArms hesabın paylaşmış olduğu iş bitirme beyannamesinde belirtilen bilgilere göre SONGAR’ın Nijerya Polis Gücü’ne teslimi 15 Eylül 2022’de tamamlandı.

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, gelişme ile ilgili olarak, "2 ülkeye Songar’ı ihraç ettik. 3 farklı ülke ile ciddi görüşmelerimiz var, sözleşme imzalama aşamasına geldik.” açıklamasıyla yeni ihracatların da yakın olduğunu belirtmişti. Bahse konu ihracatlarda SONGAR faydalı yük olarak AR15 tabanlı 5.56mm makineli tüfek taşıyacak. Önümüzdeki süreçte farklı faydalı yüklere sahip SONGAR sistemlerinin de ihracatı söz konusu" ifadelerini kullandı.

Türk Savunma Sanayii’nin yenilikçi sistemlerinden olan SONGAR’a otomatik makineli tüfek ile bombaatar yüklerinin eklenmesinden sonra TÜBİTAK SAGE’nin mühimmat sistemi TOGAN’ın da entegre edilmesi SONGAR’ı; sahada daha güçlü ve maliyet etkin bir yapıya kavuşturdu. SONGAR’ın BMC AMAZON 4×4 TTZA’ya entegre edilmesi ise; ürün geliştirme yol haritasında önemli bir aşamanın daha tamamlanmasını sağladı.

DefenceTürk