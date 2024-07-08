Türkiye'den müthiş hamle! Ve Irak'ta kilit kapanıyor

Bülent Erandaç, Takvim gazetesindeki köşe yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta gerçekleştirdiği son operasyonları değerlendirdi. Erandaç, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda Pençe-Kilit Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Yazısında, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurgulayan yazar, bu operasyonların bölgedeki terörist faaliyetlere ağır darbeler vurduğunu ifade etti. Erdoğan'ın Irak ve Suriye'deki terörle mücadele stratejisinin önemine dikkat çeken Erandaç, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk Ordusu, önceki gün Irak'a yönelik teröristlerin sinsi planlarını paçavraya çeviren son gelişmeye imza attı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk önemli açıklamalar yaptı. "Kilit kapanıyor!" notuyla MSB sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu... Irak'ın kuzeyinde, Pençe- Kilit Harekat Sahası'nda gerçekleştirilen ASELSAN üretimi KORKUT silahıyla gerçekleştirilen atışları gösterdi.

Irak'ın kuzeyinde KİLİT KAPATILDIĞI ANDA Derin ABD-Avrupa'nın Irak'ın Süleymaniye bölgesi ile Suriye'nin Deyr-i Zor bölgesindeki işgal edilen topraklar üzerindeki PKK uydusu kantoncuğunu birleştirme faaliyetlerine son darbe vurulmuş olacak.

Irak'a yeni operasyon yapılacak mı? sorusunu Erdoğan şöyle cevapladı: "Şu an itibariyle bunu bölgedeki olayların akışı belirleyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelişmeler olgunlaşmadan, belli bir noktaya gelmeden şu anda böyle bir adımı atacağız demek yanlış olur. Fakat gelişmeler ışığında eğer böylesi bir adım atmak gerekiyorsa bu yapılır. Nitekim şu anda Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi Irak'ın kuzeyinde de zaman zaman PKK'ya karşı darbeler vuruluyor. Teröre aman vermeyiz. Çünkü oralarda da münasebetlerimiz iyi. İlişkilerimiz iyi olduğu için gerek Irak'ta gerek Suriye'de bu adımları her an atarız.

Terörün bölgedeki barışı, huzuru, istikrarı ve kalkınmayı engelleyen bir çıban başı olduğunu da muhataplarımıza anlatmaya devam ediyoruz.

En son Irak seyahatimizde de bu yönde temaslarımız gerçekleşti. Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız.

Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız."

SONUÇ: EMPERYALİST ülkelerin derin planları bitmez. Bu bakımdan, önemli olan düşmanı tanımak ve ne yapacağını öngörmektir.

Başkan Erdoğan, Türkiye, ülkemizin istihbarat teşkilatını gerçekten milli yaparak, ülkemizin stratejik üstünlüklerini iyi kullanıyor, doğru oyun kuruyor ve doğru oynayarak kazanıyor. Geçen yıllarda, Derin ABD, İsrail'in Kuzey Irak-Kuzey Suriye- Doğu Akdeniz koridorunu paçavraya çevirmişti. Doğu Akdeniz doğal gaz tezgahları işlemez hale getirilmişti.

Günümüzde, Derin ABDAvrupa'nın aparatı PKK-YPG- SDG için kurguladıkları teröristan kirli planı paçavraya çevrilmekte. ASLA UNUTULMASIN. TÜRK PENÇE ATAR VE KİLİT VURUR."