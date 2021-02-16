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Teknoloji Türkiye'den müthiş başarı! Dünyaya açılıyor
Teknoloji

Türkiye'den müthiş başarı! Dünyaya açılıyor

Romanya'nın Buzau kentinde düzenlenen ihaleyi kazanan TEMSA, 4 adet Avenue Electron'u 2021 yılının sonuna kadar şehre teslim edecek. TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, "Seri üretime hazır hale getirdiğimiz 12 metrelik Avenue Electron modelimizi Romanya'ya ihraç ederek bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:49:00 -
Türkiye'den müthiş başarı! Dünyaya açılıyor

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, bu satış işlemiyle birlikte ilk kez 12 metrelik bir elektrikli otobüs Türkiye'den yurt dışına ihraç edilmiş olacak.

İlk elektrikli otobüs ihracatını geçen aylarda İsveç'e gerçekleştiren TEMSA, küresel pazarlardaki gücünü kazandığı yeni ihalelerle pekiştiriyor. Geçen yılın temmuz ayında Romanya'nın Buzau kentinin açtığı elektrikli otobüs ihalesine Avenue Electron model elektrikli araçlarıyla katılan TEMSA, küresel rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsleyen şirket oldu. Geçen günlerde sonuçlanan ihale kapsamında TEMSA, Adana’da geliştirip ürettiği 4 adet Avenue Electron model elektrikli otobüsü 2021 yılı içinde kente teslim edecek. İhale kapsamında aynı zamanda 2 adet 150kw’lık, 4 adet de 80kw’lık şarj istasyonu yine kente temin edilecek.

Türk sanayisi için de bir ilk

TEMSA, söz konusu teslimatlarla birlikte Türk sanayisinde de bir ilke imza atmış olacak. Bugüne kadar yurt dışına 6-8 ve 9 metrelik kısa gövdeli elektrikli araç satışları gerçekleştirmeyi başaran Türk sanayisi, böylece ilk kez 12 metrelik alçak taban bir elektrikli otobüsü yurt dışına ihraç edecek. TEMSA söz konusu ihracatla birlikte Avrupa elektrikli araçlar pazarındaki rekabet gücünü de perçinlemiş olacak.

Adana'da geliştirilip üretiliyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA'nın elektrikli araçlar konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"TEMSA bünyesinde çok uzun yıllardır elektrikli araç teknolojileri konusunda çalışıyoruz. Adana'daki tesisimizde geliştirip ürettiğimiz araçlarımızla bir yandan ulaşımın geleceğine ve dünyamızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken bir yandan da gerçekleştirdiğimiz katma değerli ihracatla Türkiye ekonomisine destek veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli otobüs ihracatımızı, 9 metrelik MD9 electriCITY model otobüslerimizle İsveç'e gerçekleştirmiştik. Şimdi de seri üretime hazır hale getirdiğimiz 12 metrelik Avenue Electron modelimizi Romanya'ya ihraç ederek bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz."

Geçen yıl tamamlanan devir süreçleriyle birlikte, Sabancı Holding ve Skoda Transportation ortaklığı bünyesine katılan TEMSA'nın gelecek dönemde elektrikli araçlar konusunda çok daha büyük başarılara ulaşacağını ifade eden Hakan Koralp, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ortaklarımızın bilgi birikimi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüyle birlikte Avrupa başta olmak üzere yurt dışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrifikasyon bugün ulaşım dünyasındaki en önemli gündem maddesi. Biz de Ar-Ge ve inovasyonu büyüme stratejimizin temeline koyarak buna uygun araç teknolojilerini geliştirmeye; seri üretime hazır hale getirdiğimiz farklı alternatiflerdeki araçlarımızı dünyaya ihraç etmeye devam edeceğiz."

9 dakikada kısa şarj olabiliyor

2021 yılı içinde Romanya'nın Buzau kentinde yollara çıkacak Avenue Electron, ilk olarak 2018 yılında Almanya'da düzenlenen Hannover Ticari Araç Fuarı’nda tanıtılmıştı.12 metre boyundaki araç 35 koltuklu ve 90 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Tam şarjla 230 kilometrelik bir mesafeyi kat edebilen araçta aynı zamanda hızlı şarj özelliği de mevcut. Bu sayede 9 dakikalık bir şarjla 90 kilometre gidebiliyor. Bu da Avenue Electron'u özellikle şehir içi taşımacılıkta avantajlı kılıyor.

Avenue Electron'da ortaya konulan bir yenilik de tek pedallı sürüş sistemi. Gaz ve fren pedalları yerinde bu araçta sadece gaz pedalı bulunuyor. Bataryaya bağlı bu pedal hem aracın hızlanmasını hem de pedaldan ayağınızı çektiğinizde aracın yavaşlamasını hatta durmasını sağlıyor. Bu teknoloji aracın menzilini de yüzde 15'e varan oranlarda artırırken, araçların fren bakım maliyetlerini ve bakım sürelerini de aşağı çekiyor.

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