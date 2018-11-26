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Türkiye'den Mogadişu'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör eylemini şiddetle kınadı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:02
Türkiye'den Mogadişu'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da bomba yüklü araçla bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ve Somali halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:02
  1. Dışişleri Bakanlığı

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