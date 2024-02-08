Türkiye’den Mısır’a TB2 SİHA ve AKINCI TİHA tedariki! Ünlü markalar fuarda ilham aldılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikadaki güncel başlıkların ele alındığı özel röportajı ile A Haber ekranlarına konuk oldu. Murat Akgün’ün sorularını yanıtlayan Fidan, Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı tedarik edeceğini açıkladı. Bu bağlamda Fidan hangi sistemden kaç adet tedarik edileceğine dair bilgi veya takvim paylaşmadı.



Aralık ayında Mısır’da gerçekleştirilen EDEX 2023 savunma sanayii fuarında Bayraktar TB2 S/İHA ve AKINCI TİHA maketleri Mısır bayrağı ile sergilenmişti. TB2 S/İHA ve AKINCI TİHA’ların mühimmatlarının da olduğu maketler fuar sırasında katılımcıların beğenisine sunulmuştu.

Bahse konu savunma sanayii fuarına Baykar’a ek olarak Türkiye’den ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi firmalar da katılım sağlamıştı. Bu bağlamda ASELSAN, EDEX’in ikinci günü Mısır’da faaliyet gösteren Kader Factory firmasıyla İyi Niyet Anlaşması imzalamıştı. Diğer Türk firmaları da fuar süresince Mısırlı ve farklı ülkelerden firmalar ile farklı anlaşmalara imza attı.

Özellikle İsrail-Filistin çatışmasının yaşanması Mısır’ın başta hava kuvvetleri olmak üzere silahlanma sürecine hız verdi. Bu bağlamda geçtiğimiz ayda Mısır, Sina Yarımadası’nda 4’üncü Zırhlı Tümeni’nin de yer aldığı büyük çaplı bir tatbikat düzenlemişti. Bu tatbikatta Mısır’ın Güney Kore’den tedarik ettiği K9 Thunder kundağı motorlu obüsler de ilk defa Mısır ordusunda görüntülenmişti.

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