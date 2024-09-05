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Gündem Türkiye’den Mısır kararı! Bakanlık yeni anlaşmayı duyurdu
Gündem

Türkiye’den Mısır kararı! Bakanlık yeni anlaşmayı duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:10:00 -
Türkiye’den Mısır kararı! Bakanlık yeni anlaşmayı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Mısır’ın Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasındaki haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısının 67 frekansa çıkarıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve mevkidaşı Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamel al-Wazir’in de iştirak ettiği toplantı çerçevesinde, iki ülke arasında ulaştırma ve iletişim sektörüne yönelik olarak üç mutabakat zaptı imzalandı.

Sivil havacılık alanındaki mutabakat zaptı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, frekans konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, “Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı. THY İstanbul-Kahire hattında haftalık 28, AJet Sabiha Gökçen-Kahire hattında 5 frekans uçuş gerçekleştiriliyor.” ifadelerini kullandı.

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