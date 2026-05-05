Tokat’ta tarihi sürpriz: ‘Çingene Kızı’ benzeri mozaik bulundu

Bulunan mozaiklerin kentin turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz, “Tokat, içerisinde barındırmış olduğu kültürel öğelerle tarihi çok eski dönemlere kadar uzandığını bilmekteyiz. Bu zamana kadar Tokat'ta birçok arkeolojik çalışma gerçekleştirildi. Özellikle Erken Tunç Çağı, Tunç Çağı ve Geç Tunç Çağı'na ait höyükler için bol miktarda Tokat'ta kazılar yapıldı. Tokat'ın özellikle İslami dönemdeki kültürel zenginliği Anadolu kentleri içerisinde ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu süreç içerisinde Roma dönemi kalıntıları, Sebastapolis Antik Kenti, Komana Antik Kenti ve bugün ortaya çıkarılan Zile'deki mozaikler, Tokat'ın özellikle Roma Dönemi'nde de çok güçlü bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu mozaiklerin turizme kazandırılması Tokat'ın ekonomisine, tarihine çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. Bu mozaikler barındırdığı özellikleriyle beraber Anadolu Mozaik Repertuarı, Anadolu Kültür Repertuarı için son derece önemli verileri bize göstermektedir. Bunların bir şekilde bölgenin turizmine kazandırılması, gelinip görünebilirliği, gezilebilirliği sağlanmalıdır. Bunun Tokat için son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.