Aylık 3 milyar dolar işlem hacmi vardı! Bahis ve kara para ağına dev operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli Paymix-3 operasyonuyla aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan "kirli mekanizmanın" çökertildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen "Paymix-3" operasyonunda bahis ve kara para ağına yönelik kapsamlı müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarının bir bir deşifre edildiğini belirtti.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığıyla "Paymix-3" operasyonunun düzenlendiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Paymix-3 operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır."

Operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik eden Gürlek, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ali Dinar

Ahirette ki azap hiç kimsenin mi aklına gelmiyor . Ülkemdeyoksa ecnebi mi cogaldı. Kumar haram ayetini unutanlar.
