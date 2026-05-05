Faizsiz evlilik kredisi alanlara müjde! İkinci çocukta borçları devlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere güzel haberi verdi.

Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen evlilik kredilerinde "çocuk sahibi olma" şartına bağlı olarak borçların tamamen silinmesinin önü açıldı.

Mevcut sistemde ilk çocukta taksit erteleme ve kısmi hibe imkanı sunulurken, yeni kararla birlikte ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan tüm kredi borçları devlet tarafından hibe edilecek.

Erdoğan; "Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi iki yüz ila iki yüz elli bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz.

Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan evlenecek gençlerimize müjde. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81'i ikiz, 3'ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Vazgeçilen evlilik kredisi ve genel olarak kimler evlilik kredisinden yararlanabilir konusundaki temel bilgiler şunlar:

1. Kredi Miktarları (Mayıs 2026)

Ocak 2026'dan itibaren geçerli olan yeni düzenlemeye göre kredi tutarları şu şekildedir:

250.000 TL: Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda verilir.

200.000 TL: Eşlerden birinin veya her ikisinin 26-29 yaş (30 yaşından gün almamış) aralığında olması durumunda verilir.

2. Ödeme Koşulları ve Avantajlar

Geri Ödemesiz Dönem: Krediyi aldıktan sonra ilk 2 yıl (24 ay) boyunca hiçbir ödeme yapmazsınız.

Vade: 2 yıllık sürenin ardından borç, 48 ay (4 yıl) vadeli taksitlerle geri ödenir.

Faiz Oranı: Kredi tamamen faizsizdir ; ne kadar çektiyseniz o kadar geri ödersiniz.

Yeni "Çocuk" Kolaylığı: Dün (4 Mayıs 2026) yapılan son açıklamaya göre, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde kalan tüm borç silinmektedir. İlk çocukta ise 12 aylık bir erteleme/silme hakkı tanınmaktadır.

3. Başvuru Şartları

Gelir Sınırı: Çiftlerin toplam hane geliri, asgari ücretin 2,5 katını aşmamalıdır.

Mülkiyet: Başvuranların üzerine kayıtlı bir taşınmaz (ev, arsa vb.) bulunmaması şartı aranır.

Nikah Tarihi: Resmi nikah gününe en az 2 ay , en fazla 6 ay kalmış olmalıdır.

Eğitim: Bakanlık tarafından verilen evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılma zorunluluğu vardır.

Başvuru Adresi: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılmaktadır.