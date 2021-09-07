Türkiye'den Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye - Mısır ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır temaslarına ilişkin "Bizim heyetimiz gitti, şimdi onlardan da bir heyet geldi. Bugün görüşüyorlar. İleriki aşamalarda karar verirsek, büyükelçi atama noktasında adımlar atarız" dedi.

Çavuşoğlu, "Deniz yetki alanları ile ilgili onlar da isterse müzakerelere başlarız. Bizimle anlaşırlarsa daha fazla alan elde ederler. Bunlar mümkün olan ve olması gereken şeyler. Ekonomik ilişkimiz her geçen gün artıyor" diye ekledi.