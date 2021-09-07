  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Nijerya'da kolera salgını! Binlerce ölü
Türkiye'den Mısır açıklaması
Barbaros Şansal'ın ahlaksızlığı cezasız kalmadı!
Gündem Türkiye'den Mısır açıklaması
Gündem

Türkiye'den Mısır açıklaması

Türkiye - Mısır ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Karşılıklı büyükelçi atayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 13:30:00 -
Türkiye'den Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye - Mısır ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır temaslarına ilişkin "Bizim heyetimiz gitti, şimdi onlardan da bir heyet geldi. Bugün görüşüyorlar. İleriki aşamalarda karar verirsek, büyükelçi atama noktasında adımlar atarız" dedi.

Çavuşoğlu, "Deniz yetki alanları ile ilgili onlar da isterse müzakerelere başlarız. Bizimle anlaşırlarsa daha fazla alan elde ederler. Bunlar mümkün olan ve olması gereken şeyler. Ekonomik ilişkimiz her geçen gün artıyor" diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay