Türkiye'den Libya için operasyon sinyali

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Libya konusuna değinen Çavuşoğlu, Sirte bölgesine yönelik operasyon hazırlıklarının olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, darbeci Hafter'in geri çekilmemesi durumunda operasyona başlayacaklarını ifade etti.

"Libya'da ateşkes nasıl sağlanacak?" sorusuna cevap veren Çavuşoğlu "Şu anda bir ateşkes olsa bu Libya hükümetinin işine gelmez. Çünkü endişeleri var. Hafter samimi değil. Zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tekrar saldırı hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Hafter ve destekçilerinin siyasi bir haritası da yok. Dolayısıyla Libya'nın yol haritasını görmek istiyorum ondan sonra ateşkes olsun tavrı çok haklıdır. Şartlar oluşursa ateşkes imzalayalım diyor Libya hükümeti. Sirte ce Cufra'nın boşaltılması ve Libya hükümetine verilmesi gerekiyor. Biz bunları Rus tarafına da ilettik. Biz Türkiye olarak ateşkesi istiyoruz ve siyasi çözümün tek çözüm olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Operasyon için sinyali verdi

Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sirte için operasyon hazırlıkları var. Ancak şuanda Hafter'in geri çekilmesi için adımlarımızı masada atıyoruz. Serrac yönetimi bunları şart olarak sunuyor zaten. Buralarda özellikle Trablus'a saldırma girişimi için önemli bölgeler."

"Çok büyük bir oyunu bozduk"

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin politikalarının çok net olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türk milletinin yüzde 100 çıkarına olsa bile bazı meseleleri kabullenemeyen kişiler de var. Doğu Akdeniz politikamız son derece nettir. Biz çok büyük bir oyunu bozduk. Rum kesimin tek taraflı sondajları ve kıta sahanlığı ile ilgili anlaşmalar, Yunanistan'ın Mısır ve İsrail gibi ülkelerle müzakereleri sürdürmesi hepsi Türkiye'yi dışlamaya yönelikti." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Yunanistan sevilla haritası ile Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi hapsetmeye çalıştı. Yunanistan'ın Mısır ve İsrail'le bu konuda anlaşma imzalamaması aynı duruma düşme korkusu. Yunanistan bu tür yaklaşımlardan vazgeçsin, hakça paylaşıma yanaşsın. Böylece sorunların yüzde 80'i çözülmüş olur. Bizi dışlama çabalarına karşı cevabımızı sahada ve masada verdik." dedi.