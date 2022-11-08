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Türkiye'den kritik "F-35" ve "F-16" açıklaması

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:09:00 -
Türkiye'den kritik "F-35" ve "F-16" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunuyor...

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir."

"Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık."

"F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok"

Ayrıntılar geliyor...

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