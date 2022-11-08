Türkiye'den kritik "F-35" ve "F-16" açıklaması
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunuyor...
Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir."
"Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık."
"F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok"
Ayrıntılar geliyor...