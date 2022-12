Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi... Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan'ın Avaza şehrindeki "Avaza Zirvesi" öncesi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları toplantısında konuştu.

Yarın Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan arasında enerji alanında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptının imzalanacağını kaydeden Dönmez, "Hem bölgelerimizin hem de ülkelerimizin enerji arz ve talep güvenliklerinin güçlendirilmesinde, birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar ve yürüteceğimiz ortak projeler için bu anlaşmanın çok güçlü bir temel teşkil edeceğine eminim. Artık bu güçlü niyetleri somut adımlara dönüştürmenin vakti gelmiştir" ifadesini kullandı.

Dönmez, üç devletin en üst düzeyde ortaya koyduğu irade neticesinde, ülke şirketlerinin artık somut görevler edinmesi gerektiğinin altını çizerek "Bu noktada, bölge kaynaklarının geliştirilmesinde iş birliğinin model ve yöntemi üzerindeki çalışmaların hızlandırılarak gerekli fizibilitenin bir an önce yapılmasında fayda görüyoruz" dedi.

Türkmenistan'ın doğal gazını alternatif pazarlara iletmek istediğini işaret eden Dönmez, "Üçlü mutabakat zaptı kapsamında, Türkmen doğal gazı da dahil olmak üzere bölge kaynaklarının uzun dönemli tedariki için çalışmayı da kararlaştırmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, söz konusu anlayış ve iş birliğinin, kısa sürede bölgeler arası bir kazanca dönüşmesini istediklerini vurgulayarak "Bu noktada biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Önemli bir hidrokarbon sahası olan Dostluk sahasının adı ile müsemma güzel bir ortaklık ve iş birliğiyle somut bir projeye dönüşmesini, bölgeler arası enerji arz güvenliğinin ve enerji ticaretinin artırılması açısından önemsediğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

Türkiye tecrübelerini aktarmaya hazır

Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP ve TürkAkım gibi büyük ölçekli projeler Türkiye'nin çalışmalarını başarıyla yürüttüğünü dile getiren Dönmez, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) uzun yıllardır bölgede sürdürmekte olduğu faaliyet ve ortaklıkların yanı sıra, son dönemde Karadeniz'de gerçekleştirdiği 540 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle kabiliyetlerini geliştirmiştir. TPAO'nun bu bölge de dahil olmak üzere sahalarda sizin milli kuruluşlarınızla ortaklık yapmasını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

Dönmez, enerji alanındaki muhtemel iş birliklerini sadece hidrokarbonla sınırlı görmediklerini, ulaşım alanında yaşanan dönüşümle birlikte elektrik alanında da iş birliğini genişletmek istediklerini söyledi.

Azerbaycan ve Türkmenistan ile enerjinin her alanda iş birliği yapabileceklerini vurgulayan Dönmez, "Dost ve kardeş ülkelerle enerjinin her alanında, gaz, petrol ve elektrikte iş birliğine hazırız. Sahip olduğumuz tecrübeyi sizlerle paylaşmaya hazırız. Özellikle her iki ülkenin doğal kaynaklarının zenginliği, bizim açımızdan da son derece sevindirici" dedi.