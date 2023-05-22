Türkiye'den Kosova'y OMTAS Füzesi ihracatı

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından Mart 2022’de SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, “Avrupa ve Afrika kıtasındaki ülkelere UMTAS ve OMTAS Tanksavar Füzelerimizin ihracatını gerçekleştirdik. Şu anda da füzelerimize yönelik oldukça talep var” ifadelerine yer verilmişti.

NATO bünyesinde gerçekleştirilen Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) envanterindeki OMTAS Füzesi ilk kez görüntülendi. Tatbikat kapsamında yapılan sergide OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi Lançeri içerisinde, eğitim füzesi olduğu görüldü.

OMTAS Tanksavar Füzesi

Roketsan tarafından Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen OMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM), tripod üzerinden atılan konfigürasyonda olduğu gözlemlendi. OMTAS Füzeleri, Türk Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan FNSS PARS ve FNSS KAPLAN tipi Silah Taşıyıcı Araç (STA) platformları tarafından da kullanılıyor.



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Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS, muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmaktadır.

OMTAS Füzesi teknik özellikler

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