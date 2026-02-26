  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?" 28 Şubat zulmü azmini kıramadı: Başörtüsü engeline inat fakülte ikincisi oldu İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor MSB: Düşen F-16 uçağının kahraman pilotu fırlatma sistemini son anda çalıştırdı Mansur'a kötü haber ICYF Başkanı Ayhan, Gazze Mahkemesi Nihai Kararı’nı Kurtulmuş’a sundu Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi! Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti
Gündem Çalışıyormuş gibi yaparak bilgisayarını hep açık bırakan polis kovuldu
Gündem

Çalışıyormuş gibi yaparak bilgisayarını hep açık bırakan polis kovuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çalışıyormuş gibi yaparak bilgisayarını hep açık bırakan polis kovuldu

Birleşik Krallık'ta evden çalışması gereken polis memuru çalışıyor gibi yaparak hileye başvurduğu için meslekten men edildi.

Birleşik Krallık'ta Avon ve Somerset Polisi, Çavuş X adıyla bilinen polis memuruna soruşturma açtı. Söz edilen soruşturmanın konusu polis memurunun evden çalıştığı vardiyaların çoğunda hile yapmasıydı. 

 Polis memuru, kişisel hayatındaki zorlu bir dönemde dizüstü bilgisayarının "uyku moduna" geçmemesi için bir çerçeve parçasının köşesini ağırlık olarak kullandığını itiraf etti. Polis memuru soruşturma sırasındaki itiraflarında geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında çalıştığı vardiyaların çoğunda bu hileyi kullandığını söyledi.

Emniyet teşkilatı bu hileyi  meslek standartları departmanı tarafından kullanılan verilerde memurun klavye vuruş sayısının önemli ölçüde yüksek olduğu tespit ettiğinde fark ederek soruşturma başlattı. 

BAŞKOMİSER: HAYAL KIRICI

Başkomiser Larisa Hunt "Bir memurun, yalnızca polis teşkilatını itibarsızlaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda görev ve sorumluluklarımıza ilişkin kamu güvenini de zedeleyebilecek şekilde davranması son derece hayal kırıcıdır. Memurların ve personelin muazzam bir baskı ve yüksek iş yüküyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz ve Çavuş X'in bazı hafifletici sebepleri olsa da, bir memurun kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak, çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi göstererek bu şekilde kasıtlı ve aldatıcı davranması kabul edilemez" ifadelerini kullandı. 

 Yapılan duruşmada polis memurunun bu davranışları görevi kötüye kullanma suçu olarak değerlendirildi ve meslekten men edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23