Çalışıyormuş gibi yaparak bilgisayarını hep açık bırakan polis kovuldu

Birleşik Krallık'ta Avon ve Somerset Polisi, Çavuş X adıyla bilinen polis memuruna soruşturma açtı. Söz edilen soruşturmanın konusu polis memurunun evden çalıştığı vardiyaların çoğunda hile yapmasıydı.

Polis memuru, kişisel hayatındaki zorlu bir dönemde dizüstü bilgisayarının "uyku moduna" geçmemesi için bir çerçeve parçasının köşesini ağırlık olarak kullandığını itiraf etti. Polis memuru soruşturma sırasındaki itiraflarında geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında çalıştığı vardiyaların çoğunda bu hileyi kullandığını söyledi.

Emniyet teşkilatı bu hileyi meslek standartları departmanı tarafından kullanılan verilerde memurun klavye vuruş sayısının önemli ölçüde yüksek olduğu tespit ettiğinde fark ederek soruşturma başlattı.

BAŞKOMİSER: HAYAL KIRICI

Başkomiser Larisa Hunt "Bir memurun, yalnızca polis teşkilatını itibarsızlaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda görev ve sorumluluklarımıza ilişkin kamu güvenini de zedeleyebilecek şekilde davranması son derece hayal kırıcıdır. Memurların ve personelin muazzam bir baskı ve yüksek iş yüküyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz ve Çavuş X'in bazı hafifletici sebepleri olsa da, bir memurun kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak, çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi göstererek bu şekilde kasıtlı ve aldatıcı davranması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yapılan duruşmada polis memurunun bu davranışları görevi kötüye kullanma suçu olarak değerlendirildi ve meslekten men edildi.