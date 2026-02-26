Halep’te dev sanayi yatırımı: Türk şirketinden stratejik adım

Yılmaz, "Bugün yaptığımız toplantı ve imzalar, başta Halep olmak üzere önemli yatırım alanlarına yönelik çalışmaların başlangıcıdır. Bu adım, hem Türkiye hem Suriye ekonomisine katkı sağlayacak somut bir girişimdir." ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanmasıyla bölgede işsizliğe çözüm sağlanacağını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreç sonunda sanayisi güçlenmiş, ekonomik yapısı gelişmiş ve Türkiye ile ortak pazar oluşturmuş bir bölge ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.