TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı
AA Giriş Tarihi:

TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazanda da yardımlarına devam ediyor. Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda desteğinde bulunuldu.

#1
Foto - TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı

TİKA Bağdat Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, yaptığı açıklamada, Irak genelinde başlattıkları ramazan yardımı kapsamında Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı yaptıklarını bildirdi.

#2
Foto - TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı

Mergen, Bereket Sofrası sloganıyla başlatılan ramazan yardım çalışması çerçevesinde Irak genelinde 2 bin beş yüz aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

#3
Foto - TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı

Dağıttıkları yardım kolileriyle bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacının bir kısmını karşılamayı hedeflediklerini belirten Mergen, bu çalışmanın Musul ve Bağdat gibi kentlerde de devam edeceğini aktardı.

#4
Foto - TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadeddin, TİKA'nın Kerkük'teki düşük gelirli aileleri bu ramazanda da unutmadığını dile getirerek, teşekkürlerini sundu.

#5
Foto - TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı

İmadeddin, bir tek Kerkük'te değil Irak'ın birçok noktasında aynı çalışmanın yapılmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı.

