Türkiye'den korkan İsrail bakın ne geliştirdi

Terörist İsrail'de Savunma Kuvvetleri (IDF), daha önce Ukrayna’daki çatışmalarda yaygın olarak kullanılan ve “Cope Cage” olarak bilinen Merkava tankları için geçici bir önlem tasarlamıştı. Bu, IDF’nin Merkava 4 ana muharebe tanklarını koruyan, tankların üst kısmına yapıştırılan metal bir ağdan oluşur.

DRONE SALDIRISINA KARŞI TASARLANDI

Metal ağlar, yukarıdan atılan tanksavar yüklerini durdurmak ve tankın kendisine ulaşmadan onları patlatmak için tasarlandı. Bu geçici çözümün bir dereceye kadar etkili olduğu kanıtlanmış olsa da, daha karmaşık koruma sistemlerine yönelik arayışlar devam etmektedir. IAI’nin elektronik bölümü Elta, bu zorluğa özel bir çözüm sunuyor: ELI-3312 Huntereye. Bu son teknoloji ürünü sistem, hassas hedef tespiti ve işaretlenmesi için tasarlanmış kompakt hedef tespit sensörleri ailesine aittir. Hem hafif hem de ağır Uzaktan Silah İstasyonları (RWS) ve Ana Muharebe Tankları (MBT) ile sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. ELI-3312 Huntereye sistemi, yangın kaynaklarını tespit etme, sınıflandırma ve takip etme konusunda üstündür ve gerçek zamanlı durumsal farkındalık sunar. İki ana sensörün yeteneklerini birleşik bir sistemde birleştiren bu sistem, hızlı tespit ve tanımlama için bir yer gözetleme radarının yanı sıra yerleşik bir Elektro-Optik (EO) yangın kaynağı sensörü içerir. Bu sensör entegre bir Uzak Silah İstasyonuna (RWS) kuruludur. Sistemin modüler yapısı dikkat çekicidir ve çeşitli silah istasyonlarına ve silahlara kolay adaptasyon sağlar.

TANKLARA ÖZEL

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ELI-3312 Huntereye, hem hafif hem de ağır Uzaktan Silah İstasyonlarına (RWS) ve Ana Muharebe Tanklarına (MBT) kurulmak üzere tasarlanmış kompakt bir hedef tespit ve işaretleme sistemidir. Yer hedeflerini ve yangın kaynaklarını tespit etme, sınıflandırma ve takip etme yeteneği sağlayarak gerçek zamanlı durumsal farkındalık sunar. Bu sistem, iki ana sensörün yeteneklerini tek bir sensör sisteminde birleştirir: anında tespit ve tanımlama için bir yer gözetleme radarı ve entegre bir Uzak Silah İstasyonuna (RWS) monte edilmiş yerleşik bir Elektro-Optik (EO) yangın kaynağı sensörü. Ayrıca sistem modüler yapıda olup çeşitli silah istasyonlarına ve ateşli silahlara kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. Ancak şirketin bu yeni ürünle ilgili bilgileri kısıtlı olduğundan bu tür sistemle ilgili ayrıntılar sınırlıdır. Bununla birlikte, anti-drone sistemleri dünya çapındaki çeşitli ordular arasında giderek daha popüler hale geliyor ve bu tür ürünlerin pazarda ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. ELI-3312 Huntereye’ın nasıl karşılanacağı henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği güçlü savunma sanayisiyle dosta güven düşmana korku veriyor.