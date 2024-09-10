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Ekonomi Türkiye'den körfez çıkarması: Dubai'de bir araya gelecekler!
Ekonomi

Türkiye'den körfez çıkarması: Dubai'de bir araya gelecekler!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:53:00 - 2024-09-10 16:53:05
Türkiye'den körfez çıkarması: Dubai'de bir araya gelecekler!

Türkiye Varlık Fonu, Dubai ve Abu Dabi'de milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymetler alanında yatırım yapan yatırımcılarla bir araya geliyor.. Türkiye'ye dolar akacak.

Türkiye Varlık Fonu 12-13 Eylül tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi’de sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla yüz yüze görüşmeler düzenleyecek. Görüşmeler sonucu, milyar dolarlık yatırımın, Türkiye'ye akacağı tahmin ediliyor. 

Bloomberg'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu, talep ve müsaitliğe bağlı olarak sanal toplantılar gerçekleştirmeyi de değerlendirilecek.

Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey bir heyet tarafından temsil edilecek.

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