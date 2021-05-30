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Aktüel Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlara uyarı!
Aktüel

Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlara uyarı!

Pegasus Havayolları, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların, 30 Haziran'dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 15:44:00 -
Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlara uyarı!

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) nüfus cüzdanları ile yapılacak seyahatlere ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 30 Haziran'dan itibaren, Türkiye'den KKTC'ye gidecek vatandaşların eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, artık Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun yeni tip kimlik kartlarıyla çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek” denildi.

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