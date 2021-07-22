Türkiye’den Kıbrıslı çiftçilere hibe desteği
Türkiye’nin KKTC’de pandemiden olumsuz etkilenen 5 bin 768 çiftçiye 10 milyon lira hibe desteğinde bulunacağı bildirildi.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden (KEİ) yapılan yazılı açıklamada destekten bitkisel ürün üreticilerinin, balıkçıların arıcıların yararlanacakları kaydedildi. Açıklamada geri ödemesiz yapılacak olan salgın yardımlarının 9 Temmuz 2021’de ilgili üreticilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.