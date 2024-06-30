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Gündem Türkiye'den kardeş ülkeye destek
Gündem

Türkiye'den kardeş ülkeye destek

Yeniakit Publisher
2024-06-30 22:22:00 -
Türkiye'den kardeş ülkeye destek

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'a sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, sel felaketiyle sarsılan Kırgızistan'a başsağlığı mesajı yayımladı.

'DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi'ne bağlı Nookat şehrinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve 1000'i aşkın kişinin tahliye edilmek zorunda kalınmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

'YARALARIN SARILMASI TEMİNEN HER TÜRLÜ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIRDIR'

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

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