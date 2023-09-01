Türkiye'den kardeş ülkeye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için Pakistan'a başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında 9 askerin şehit olduğunu, 5'inin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; Türkiye olarak kardeş Pakistan’ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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