0553 313 94 23

Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!

Pakistan'ın Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezine düzenlenen bombalı saldırı sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı yapılan saldırının kınandığını belirten açıklamada bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!

Türkiye, Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan'da bombalı saldırı: 28 ölü

ÜZERİNDEKİ PATLAYICIYI İNFİLAK ETTİRDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da düzenlenen ve demokratik haklarını icra etmek üzere seçim merkezlerine giden masum insanları hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezi olarak kullanılan okula girmek isteyen saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş, 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Pakistan
  3. bombalı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    1. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    2. Kayıp Evrim'in anne-babası hakkında..
    3. Trabzonspor'dan Atiba bombası!
    4. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    5. Şarlatan Adnan Oktar'ın silahları..
    6. FETÖ'nün "bahçıvanı"a 22,5 yıl hapis..
    7. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına..
    8. Türkiye'yi reddedip, onlardan yardım..
    9. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    10. İşte Kadir ağabeyin öldürülmesi..
    11. İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım..
    12. Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci..
    13. Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!
    14. TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!
    15. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    16. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    17. Çözüm sürecinde flaş gelişme: Lağvedildi
    18. Şirketler artık çalışanlarını ev..
    19. Kanada'daki saldırıyı o örgüt üstlendi!
    20. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!