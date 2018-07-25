Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!

Türkiye, Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan'da bombalı saldırı: 28 ölü

ÜZERİNDEKİ PATLAYICIYI İNFİLAK ETTİRDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da düzenlenen ve demokratik haklarını icra etmek üzere seçim merkezlerine giden masum insanları hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezi olarak kullanılan okula girmek isteyen saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş, 31 kişi hayatını kaybetmişti.