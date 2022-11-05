Türkiye'den izlenilebilecek mi? NASA listeledi! Meraklılar beklemede

NASA, Kasım ayında gökyüzünde gerçekleşecek olayları listeledi. Kasım ayı uzayda pek çok olaya ev sahipliği yapacak. Ekim ayı içerisinde gerçekleşen güneş tutulmasından sonra ay tutulması da merak ediliyor. Meraklılar tarafından ay tutulmasının Türkiye'den de izlenebilip izlenilmeyeceği merak konusu oldu.

NASA, Kasım ayının önemini vurgulayarak bizleri nelerin beklediğini paylaştı. Bu ay, tam ay tutulması, devasa bir yıldız ve tadını çıkarabileceğiniz üç önemli meteor yağmuru ile gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir ay olacak.

Tam ay tutulması

Bu yılın beklenen gök olaylarından biri de ay tutulması. Doğa olaylarını yakından takip edenler ay tutulması tarihini ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. Ekim ayı içerisinde gerçekleşen güneş tutulmasından sonra ay tutulması da merak ediliyor. Bu yıl ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek mi?

Tam ay tutulması, Dünya, Güneş'in doğrudan ışığının Ay'a ulaşmasını engellediğinde, 8 Kasım Salı sabahı erken saatlerde gerçekleşecek ve Kuzey Amerika, Pasifik bölgesi, Avustralya ve Doğu Asya'daki insanlar tarafından görülebilecek.

Tam tutulmanın Türkiye saati ile 12:15'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Spica, parlak mavimsi ışığıyla dikkat çekecek

Spica, Güneş'imizin 10 katı kütleye sahip ve 12.000 kat daha parlak olan dev bir yıldızdır. NASA kendisi için "Neyse ki bizim için 260 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor." diyor.

Dünya'dan çok uzak olmasına rağmen, 20 Kasım Pazar günü gün doğumundan bir saat önce gökyüzüne bakarak Spica'nın ışığını görebilirsiniz. Onu tespit etmek için güneydoğuya bakmalı ve ince bir hilali fark etmelisiniz. Spica, parlak mavimsi ışığıyla dikkatinizi çekecek.

Leonid meteor yağmuru

Yıllık Leonid meteor yağmuru, Güneş etrafında dönerken kuyruklu yıldız Tempel-Tuttle'ın geride bıraktığı tozlu enkaz parçalarından oluşuyor.

Bu meteor yağmuru Kasım ayı boyunca gözlemlenebilir ancak bir göz atmak için en iyi zaman, 18 Kasım Cuma gece yarısından sonra zirve yaptığı zamandır.

NASA, gökyüzünde saatte 20'ye kadar meteor görebileceğinizi söylüyor ancak o gece Ay'ın yaklaşık %35'inin dolu olacağını ve bu nedenle ışığının daha sönük meteorları görmenizi engelleyebileceğini belirtiyor.

Leonid meteor yağmurunu tespit etmek için herhangi bir ışık kirliliğinden uzakta, karanlık bölgelerde gözlemlemeye çalışmakta fayda var.