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Gündem Türkiye'den İsveç'e NATO için son şans: 130 kişilik terörist listesi gönderildi
Gündem

Türkiye'den İsveç'e NATO için son şans: 130 kişilik terörist listesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 08:55:00 -
Türkiye'den İsveç'e NATO için son şans: 130 kişilik terörist listesi gönderildi

NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçti. ABD basını Türkiye'nin İsveç'e yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiğini belirtti.

NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç, gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda.

 

130 kişilik terörist listesi gönderildi

ABD basınından Bloomberg'de yer alan habere göre Türkiye, İsveç'in atacağı adımları bekliyor.
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İsveç'ten teröre bulaşan isimleri iade etmesi ya da sınır dışı etmesi bekleniyor.

Ankara'nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeye yer verildi:

Türkiye, İsveç'in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor.

'Türkiye'ye çağrılar devam ediyor'

Bloomberg, İsveç'in üyeliğinin NATO için, "İsveç'in üyeliği NATO'nun Baltık üzerindeki kontrolünü tamamlayacak" dedi.

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Yorumlar

Harun

bu gavur sözünde durmaz teröristleri almayınca onaylamayın

deniz HAN

ısvec adımlarını at artık bak rusya cok gergın senı de ham ham yerler bak o terörıt lıstelerınde kı o hayvanları bıze teslım et etmessen ne mı olur TURK UNUTMAZ vaktı saatı gelınce senı bozkurt kıskacına alır
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