Türkiye'den İsrail'in Somaliland kararına tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in tek taraflı tanıma kararı üzerine acil toplanan oturumunda konuşan Ahmet Yıldız, uluslararası düzenin temel ilkelerinin açıkça sorgulandığı bir dönemden geçildiğini vurguladı. Yıldız, Türkiye’nin söz konusu kararı BM Şartı ve uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olarak gördüğünü belirtti.

“İSTİKRARSIZLIK YARATMAYI AMAÇLAYAN BİR ADIM”

Yıldız, İsrail’in bu kararının Binyamin Netanyahu hükümetinin izlediği çizginin yeni bir örneği olduğunu belirterek, “Bu tür davranışlar normalleştirilemez, görmezden gelinemez ya da mazur gösterilemez” dedi. Açıklamanın Somali’nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediğini ifade etti.

AFRİKA BOYNUZU VE KIZILDENİZ UYARISI

İsrail’in adımının Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz’de parçalanma ve istikrarsızlığı teşvik etme riski taşıdığına dikkat çeken Yıldız, bunun uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

“KARARLAR SOMALİLİLERE AİTTİR”

Yıldız, İsrail’in yayılmacı politikalarıyla Filistin Devleti’nin tanınmasını engellemeye çalıştığını hatırlatarak, bu adımın Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini dile getirdi. “Somali ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar yalnızca Somalililer tarafından alınmalıdır” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEN AÇIK ÇAĞRI

Türkiye’nin Somali’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne tam ve sarsılmaz destek verdiğini yineleyen Yıldız, Güvenlik Konseyi’ni BM Şartı kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Ayrıca tüm BM üye devletlerine, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını açıkça reddetmeleri çağrısında bulundu.

ARKA PLAN

İsrail Başbakanı Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland’ı “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ve tek ülke oldu. Somaliland 1991’de Somali’den tek taraflı ayrıldığını ilan etmiş, ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Somali ise bölgeyi ülkesinin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve tüm uluslararası yetkinin Mogadişu yönetiminde olduğunu vurguluyor.