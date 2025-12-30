  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Türkiye'den İsrail'in Somaliland kararına tepki
Dünya

Türkiye'den İsrail'in Somaliland kararına tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den İsrail'in Somaliland kararına tepki

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını, uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgesel istikrarsızlığı körükleyen yasa dışı bir adım olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in tek taraflı tanıma kararı üzerine acil toplanan oturumunda konuşan Ahmet Yıldız, uluslararası düzenin temel ilkelerinin açıkça sorgulandığı bir dönemden geçildiğini vurguladı. Yıldız, Türkiye’nin söz konusu kararı BM Şartı ve uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olarak gördüğünü belirtti.

“İSTİKRARSIZLIK YARATMAYI AMAÇLAYAN BİR ADIM”

Yıldız, İsrail’in bu kararının Binyamin Netanyahu hükümetinin izlediği çizginin yeni bir örneği olduğunu belirterek, “Bu tür davranışlar normalleştirilemez, görmezden gelinemez ya da mazur gösterilemez” dedi. Açıklamanın Somali’nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediğini ifade etti.

AFRİKA BOYNUZU VE KIZILDENİZ UYARISI

İsrail’in adımının Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz’de parçalanma ve istikrarsızlığı teşvik etme riski taşıdığına dikkat çeken Yıldız, bunun uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

“KARARLAR SOMALİLİLERE AİTTİR”

Yıldız, İsrail’in yayılmacı politikalarıyla Filistin Devleti’nin tanınmasını engellemeye çalıştığını hatırlatarak, bu adımın Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini dile getirdi. “Somali ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar yalnızca Somalililer tarafından alınmalıdır” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEN AÇIK ÇAĞRI

Türkiye’nin Somali’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne tam ve sarsılmaz destek verdiğini yineleyen Yıldız, Güvenlik Konseyi’ni BM Şartı kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Ayrıca tüm BM üye devletlerine, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını açıkça reddetmeleri çağrısında bulundu.

ARKA PLAN

İsrail Başbakanı Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland’ı “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ve tek ülke oldu. Somaliland 1991’de Somali’den tek taraflı ayrıldığını ilan etmiş, ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Somali ise bölgeyi ülkesinin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve tüm uluslararası yetkinin Mogadişu yönetiminde olduğunu vurguluyor.

İsrail’e Somaliland tehdidi! "Tüm hedeflerini vururuz"
İsrail’e Somaliland tehdidi! “Tüm hedeflerini vururuz”

Dünya

İsrail’e Somaliland tehdidi! “Tüm hedeflerini vururuz”

Siyonist çetenin Somaliland adımına cevap! Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor!
Siyonist çetenin Somaliland adımına cevap! Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor!

Gündem

Siyonist çetenin Somaliland adımına cevap! Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor!

İsrail, Somaliland'i tanıdı! BMGK acil toplandı
İsrail, Somaliland'i tanıdı! BMGK acil toplandı

Dünya

İsrail, Somaliland'i tanıdı! BMGK acil toplandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor
Gündem

Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor

Son günlerde kaleme aldığı yazılarda kendince meslektaşlarına “gazetecilik” dersi veren ve AK Parti’ye gönül veren gazetecileri “parti sözcü..
Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
Gündem

Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yalova, sabah saatlerinde kanlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen nefes kesen bir operasyona sahne oldu. Terör örgütü hücrelerine baskı..
Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş
Gündem

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Türkiye’nin menfaatine olan tüm gelişmelere karşı çıkan CHP’liler, uyuşturucuyla mücadeleyi de lekelemeye kalktılar. Partisinin boğazına kad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23