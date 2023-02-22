Türkiye'den İsrail'in Nablus baskınına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail kuvvetlerinin Batı Şeria’daki Nablus şehrine düzenlediği baskını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail kuvvetlerince bugün Batı Şeria’daki Nablus şehrinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve sivillerin de bulunduğu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve 100’den fazla kişinin yaralanmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bölgede bir şiddet sarmalının önüne geçilebilmesi için İsrail makamlarının bu tür saldırıları ve provokasyonları süratle durdurması şarttır. Baskında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.