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Gündem Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler
Gündem

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Yeniakit Publisher
2023-10-29 00:56:00 -
Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıklamasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıklamasına ilişkin, Dışişleri Bakanlığından diplomatik kaynaklar, Türkiye’deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten Türkiye'den ayrıldıklarına işaret etti.

"İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil. 19 Ekim itibarıyla ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim’de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik’teki diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye’den ayrılacaklarını belirtmişlerdi" ifadesini kullanan bir diplomatik kaynak, şunları kaydetti:

"Cohen’in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı.”

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Lillian, 19 Ekim'de Ankara'dan ayrılmıştı

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'de görev yapan İsrailli diplomatlar, 19 Ekim'de "güvenlik" gerekçesiyle Türkiye'den ayrılma kararı almıştı.

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Yorumlar

Gültekin

İSRAİLLİ DİPLOMATLARIN, ÜLKEMİZİ TERK ETMELERİ VEYA SINIR DIŞI ETMEMİZ ÇOK YERİNDE OLMUŞTUR, ÇÜNKÜ BUNLAR ÜLKEMİZDE GERÇEK BİR ELÇİ OLARAK BULUNMUYORLARDI, AMAÇLARI HEDEFLEDİKLERİ VE HAYAL ETTİKLERİ TOPRAKLARI ELE GEÇİRMEK İÇİN TEHLİKELİ OYUNLAR OYNAMA İHTİMALLERİ ÇOK YÜKSEKTİ.

Şaban

Yani biz kovamadık onlar gittiler
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