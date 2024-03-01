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Gündem Türkiye'den İsrail'e sert uyarı! 'Hesap vereceksiniz'
Gündem

Türkiye'den İsrail'e sert uyarı! 'Hesap vereceksiniz'

Yeniakit Publisher
2024-03-01 21:48:00 - 2024-03-01 21:55:17
Türkiye'den İsrail'e sert uyarı! 'Hesap vereceksiniz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas lideri Heniyye'yi hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.

İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi hedef alan paylaşım yapmıştı.


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